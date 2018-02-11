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Погода, человеческий фактор и неисправность: СК назвал версии авиакатастрофы в Подмосковье

11 февраля 2018 20:21
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СКР, крушение Ан-148

Следственный комитет рассматривает несколько версий крушения самолёта Москва — Орск, в результате которой погиб 71 человек. В их числе погодные условия, человеческий фактор и неисправность воздушного судна.

— Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По её словам, следственные действия по делу проводятся в трёх регионах России — Московской, Оренбургской и Саратовской областях. Сейчас следователи работают на месте происшествия, а также в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово.

— Следователи устанавливают работников аэропорта Домодедово, готовивших воздушное судно к полёту, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета, — сказала Петренко.

Она отметила, что в рамках расследования изучается вся техническая составляющая подготовки к вылету потерпевшего крушение самолета, истребован список пассажиров. Кроме того, следователи изымают эксплуатационную документацию в компании «Саратовские авиалинии» и допрашивают её сотрудников.

— На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало, — заключила представитель СК.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с экранов радаров через четыре минута после взлёта из Домодедово и разбился в Раменском районе Подмосковья. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

СК расследует уголовное дело. Для выяснения причин трагедии создана специальная правительственная комиссия. 12 февраля объявлено в Оренбургской области днём траура.

МЧС открыло горячую линию по крушению авиалайнера. Её телефон 8 800 775 17 17. В Оренбургской области открыты телефоны доверия для оказания психологической помощи: +7 (3532) 77-48-00, +7 (3532) 30-89-99.

Наши коллеги, сайт E1.ru, ведут онлайн-репортаж об этой трагедии.

Михаил Бушков
Фото: Иннокентий Гаркаликов/Youtube.com
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