|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Опубликован список жертв крушения самолёта Москва — Орск
11 февраля 2018 17:29
117 700 61
На сайте МЧС опубликован список жертв крушения самолёта Москва — Орск.
Лайнер разбился днём 11 февраля в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа.
Пассажиры и члены экипажа:
Экипаж:
По предварительным данным, все погибшие пассажиры — жители Оренбургской области, среди них трое детей.
Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с экранов радаров через несколько минут после взлёта. По предварительной версии, причиной крушения стал отказ и последующий взрыв одного из двигателей самолёта.
Следственный комитет расследует уголовное дело. Для расследования причин трагедии создана специальная правительственная комиссия.
МЧС открыло горячую линию по крушению авиалайнера. Её телефон 8 800 775 17 17.
Наш сайт ведёт онлайн-репортаж об этой трагедии.
Фото: Иннокентий Гаркаликов/Youtube.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров