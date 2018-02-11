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Опубликован список жертв крушения самолёта Москва — Орск

11 февраля 2018 17:29
117 700 61
крушение Ан-148

На сайте МЧС опубликован список жертв крушения самолёта Москва — Орск

Лайнер разбился днём 11 февраля в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из Домодедово. На борту были 65 пассажиров и шесть членов экипажа. 

Пассажиры и члены экипажа:

  1. Klaeui Ulrich.
  2. Акназаров Тамерлан Турибекович 30.11.1985.
  3. Алексеенко Крискентия Николавна 01.10.1992.
  4. Александров Илья Юрьевич 17.11.1965.
  5. Анохин Виктор 15.01.1950.
  6. Анохина Зоя 19.08.1950.
  7. Бойкова Екатерина Михайловна 18.11.1995.
  8. Булатова Лилия 30.07.1984.
  9. Ведиборенко Илья Владимирович 22.11.1984.
  10. Ведякина Мария 09.04.1973.
  11. Гаусс Альфия Акзамовна 31.01.1946.
  12. Гахраманов Намиг 05.05.1971.
  13. Грачев Алексей Евгеньевич 10.09.1965.
  14. Гришова Ирина 21.09.1961.
  15. Громов Игорь 24.06.1964.
  16. Давыдова Елена Васильевна 25.04.1986.
  17. Дмитренко юлия 07.09.1988.
  18. Долбин виктор 05.09.1953.
  19. Драгина Маргарита 31.01.1948.
  20. Иванов Вячеслав Анатольевич 22.06.1986.
  21. Ильинов Евгений 26.05.1986.
  22. Калашник Марина Александровна 09.02.1965.
  23. Кармалеев Борис Александрович 26.12.1938.
  24. Карпухин Анатолий 01.09.1949.
  25. Карпухина Татьяна 03.07.1950.
  26. Киселева Екатерина 22.08.1986.
  27. Ковчуга Людмила Сергеевна 02.06.1964.
  28. Козупица Антонина Ивановна 10.04.1962.
  29. Колодяжный Анатолий 19.06.1966.
  30. Коротков Евгений 20.03.1978.
  31. Красова Надежда 24.12.2012.
  32. Красова Оксана 10.01.1986.
  33. Курепов Олег 04.04.1968.
  34. Леонова Ольга 11.11.1982.
  35. Ливанов Евгений 13.09.1979.
  36. Ливанов Евгений 10.03.2005.
  37. Мачнева Светлана 19.03.1978.
  38. Мещерякова Наталья 04.05.1979.
  39. Момзикова Кристина 22.06.1994.
  40. Назаров Максим 22.03.1985.
  41. Насырова Екатерина Павловна 13.05.1986.
  42. Никитенкова Галина 23.08.1988.
  43. Никитченко Алексей 31.07.1988.
  44. Николаенко Любовь Фоминична 10.07.1941.
  45. Нормантович Александр 12.09.1981.
  46. Нормантович Владимир 17.01.1958.
  47. Панченко сергей 28.03.1973.
  48. Полетаев Илья Сергеевич 27.07.2000.
  49. Радчук Инна Евгеньевна 18.02.1975.
  50. Ремарчук Владимир 25.03.1990.
  51. Севоян Варсик 23.06.1970.
  52. Сергошко Александр 03.11.1987.
  53. Синицына Татьяна 15.08.1966.
  54. Сон Ульяна 10.05.1990.
  55. Ставский Илья 11.02.1985.
  56. Толкачев Вячеслав 20.10.1961.
  57. Толкачев Иван Владимирович 23.05.1983.
  58. Толкачева Любовь 28.11.1960.
  59. Толмасова Дарья 29.05.1995.
  60. Тулькубаев Фиргат Ринатович 28.09.1993.
  61. Уразаева Марина 11.09.1977.
  62. Усачев Владимир Павлович 25.10.1970.
  63. Хохлова Ольга Анатольевна 21.03.1983.
  64. Цигичко Ольга 16.04.1976.
  65. Ямаев Юрий Рифович 25.11.1974.

Экипаж:

  1. Губанов Валерий Иванович 23.02.1966.
  2. Гамбарян Сергей Арсенович 14.05.1973.
  3. Славинская Анастасия Владимировна 31.08.1988.
  4. Коваль Виктория Олеговна 12.11.1996.
  5. Ревякин Андрей Аркадьевич 25.08.1968.
  6. Сергеев Олег Владимирович 13.07.1962.

По предварительным данным, все погибшие пассажиры — жители Оренбургской области, среди них трое детей.

Ан-148 «Саратовских авиалиний» пропал с экранов радаров через несколько минут после взлёта. По предварительной версии, причиной крушения стал отказ и последующий взрыв одного из двигателей самолёта.

Следственный комитет расследует уголовное дело. Для расследования причин трагедии создана специальная правительственная комиссия.

МЧС открыло горячую линию по крушению авиалайнера. Её телефон 8 800 775 17 17.

Наш сайт ведёт онлайн-репортаж об этой трагедии.

Михаил Штаюра
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Фото: Иннокентий Гаркаликов/Youtube.com
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