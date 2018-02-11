Ярославские спасатели подготовились к выезду на место крушения Ан-148

Специалисты МЧС из Ярославской области готовы к работе на месте крушения Ан-148

На месте крушения самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» работают специалисты МЧС. Они прибыли на место трагедии с аэродромов Чкаловский и Мячково на вертолетах Ми-8. Спасатели из подразделений Ярославского регионального управления министерства готовы в любую минуту выехать на помощь.

— Мы находимся в соседнем регионе с местом крушения, поэтому наши силы мобилизованы и готовы к работе, — пояснили в главном управлении МЧС России по Ярославской области.

К ликвидации последствий крушения пассажирского лайнера привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники. Приведены в готовность силы центра «Лидер», отряда Центроспас и Ногинского спасательного центра, а также вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС.На место крушения самолёта выехали и криминалисты, имеющие опыт расследования авиакатастроф.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в катастрофе. Президент распорядился создать специальную комиссию по расследованию этого ЧП.

Самолёт разбился в Раменском районе Московской области через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Ан-148 направлялся в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа. Всё люди, которые были на борту, погибли. На данную минуту информации о том, что этим рейсом летели жители Ярославской области, нет. Уже опубликован список всех, кто летел этим рейсом.

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