×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

11 февраля 2018 15:44
63 714 64
самолет, Россия

Потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

Пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров в 14:28 по московскому времени, через несколько минут после взлета. Самолет направлялся в Орск.

— Предположительно, самолет разбился в районе деревни Аргуново, — сообщает «Итерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Связь с экипажем установить не удалось. Очевидцы сообщают, что самолет загорелся. К месту крушения выехали спасатели, сообщает НТВ. Подготовились к выезду на место авиакатастрофы и спасатели из Ярославской области.

Наши коллеги с портала E1.ru следят за ситуацией в режиме онлайн.

Евгения Чашкина Написать письмо
Фото: http://www.saratovairlines.ru
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

Спорт
Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы

Ярославский «Шинник» начал борьбу за Кубок ФНЛ с победы
Погода
Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега

Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
Комментарии (4): типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 58,00 58,99
EUR 71,29 71,98
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 10.02
USD 58,17 0,50
EUR 71,39 0,62
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.