В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Из аэропорта самолет вылетел в 14:24

Потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.

Пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров в 14:28 по московскому времени, через несколько минут после взлета. Самолет направлялся в Орск.

— Предположительно, самолет разбился в районе деревни Аргуново, — сообщает «Итерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Связь с экипажем установить не удалось. Очевидцы сообщают, что самолет загорелся. К месту крушения выехали спасатели, сообщает НТВ. Подготовились к выезду на место авиакатастрофы и спасатели из Ярославской области.

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