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В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»
11 февраля 2018 15:44
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Потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний», следовавший из аэропорта Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек, включая шесть членов экипажа.
Пассажирский самолет Ан-148 пропал с радаров в 14:28 по московскому времени, через несколько минут после взлета. Самолет направлялся в Орск.
— Предположительно, самолет разбился в районе деревни Аргуново, — сообщает «Итерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Связь с экипажем установить не удалось. Очевидцы сообщают, что самолет загорелся. К месту крушения выехали спасатели, сообщает НТВ. Подготовились к выезду на место авиакатастрофы и спасатели из Ярославской области.
Наши коллеги с портала E1.ru следят за ситуацией в режиме онлайн.
Фото: http://www.saratovairlines.ru
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