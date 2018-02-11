Центр Ярославля на неделю перекрыли грузовиками

Дороги перекрыли для безопасности гостей главной Масленицы страны

На этой неделе в центре Ярославля будет ограничено движение транспорта. Дороги перекрыли, чтобы на праздновании Масленицы было безопасно.

— Подъезды к местам, где проходят масленичные гулянья, перекрыли КАМАЗами, — рассказала корреспондент 76.ru Ольга Прохорова. — Грузовики поставили поперёк дорог, чтобы никто не проскочил, игнорируя дорожные знаки и требования гаишников.

Сегодня до 22 часов проехать нельзя на Советскую площадь с улицы Советская от улицы Кедрова, Кирова, Нахимсона, Народного переулка, Советского переулка, площади Челюскинцев.

На этой неделе в центре Ярославля проходят масленичные гулянья

Ещё сегодня, а также 17 и 18 февраля, с 7 до 22 часов не получится проехать по участкам, ограниченным улицами: Первомайская, Волжская набережная, Советская, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Которосльная набережная. На всех этих улицах нельзя будет и ставить машины.

Ограничат движение и у дворцов культуры в районах, где будут праздновать — у ДК Нефтяников, «Гамма», «Красный Перевал — 1», «Судостроитель», «Радий», «Энергетик», имени Добрынина, Молодёжном сквере, парке «30-летия Победы».

В Ярославле стартовала Главная Масленица страны! А ещё открылся фестиваль уличной еды. Мы заглянули туда и узнали что почём.