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Центр Ярославля на неделю перекрыли грузовиками
11 февраля 2018 14:37
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На этой неделе в центре Ярославля будет ограничено движение транспорта. Дороги перекрыли, чтобы на праздновании Масленицы было безопасно.
— Подъезды к местам, где проходят масленичные гулянья, перекрыли КАМАЗами, — рассказала корреспондент 76.ru Ольга Прохорова. — Грузовики поставили поперёк дорог, чтобы никто не проскочил, игнорируя дорожные знаки и требования гаишников.
Сегодня до 22 часов проехать нельзя на Советскую площадь с улицы Советская от улицы Кедрова, Кирова, Нахимсона, Народного переулка, Советского переулка, площади Челюскинцев.
Ещё сегодня, а также 17 и 18 февраля, с 7 до 22 часов не получится проехать по участкам, ограниченным улицами: Первомайская, Волжская набережная, Советская, Первомайский переулок, Трефолева, Максимова, Которосльная набережная. На всех этих улицах нельзя будет и ставить машины.
Ограничат движение и у дворцов культуры в районах, где будут праздновать — у ДК Нефтяников, «Гамма», «Красный Перевал — 1», «Судостроитель», «Радий», «Энергетик», имени Добрынина, Молодёжном сквере, парке «30-летия Победы».
В Ярославле стартовала Главная Масленица страны! А ещё открылся фестиваль уличной еды. Мы заглянули туда и узнали что почём.
Фото: Ольга Прохорова
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