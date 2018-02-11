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Город

В Ярославле открылся фестиваль уличной еды: смотрим цены

11 февраля 2018 14:00
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Масленица, Ярославль, Главная Масленица страны

В Ярославле начались масленичные гулянья. Сегодня в Первомайском бульваре открылся фестиваль уличной еды.

— Здесь поставили деревянные домики-шале, рестораны и кафе продают уличную еду, — рассказала корреспондент 76.ru Ольга Прохорова. — Тут можно купить пирожки, блины с начин, пончики, хворост, бургеры. Здесь же на мангалах жарят мясо и колбаски.

В конце бульвара поставили огромные буквы «БЛИНЫ», их художники расписывают яркими красками. Детишки уже играют в снежной крепости, а ещё им делают аквагрим. Празднуют Масленицу и на Советской площади.

Расстегай с рыбой, например, на фестивале можно купить за 50 рублей, за небольшую порцию блинов продавцы просят чуть больше — 70 рублей. Драники и сбитень стоят по 100 рублей, в горячие жареные колбаски — две сотни.

Сегодня — первый день масленичной недели в Ярославле. Мы уже писали о том, что и где сегодня будет происходить в городе на празднике.

Михаил Контуев
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Фото: Ольга Прохорова
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