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В Ярославле открылся фестиваль уличной еды: смотрим цены
11 февраля 2018 14:00
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В Ярославле начались масленичные гулянья. Сегодня в Первомайском бульваре открылся фестиваль уличной еды.
— Здесь поставили деревянные домики-шале, рестораны и кафе продают уличную еду, — рассказала корреспондент 76.ru Ольга Прохорова. — Тут можно купить пирожки, блины с начин, пончики, хворост, бургеры. Здесь же на мангалах жарят мясо и колбаски.
В конце бульвара поставили огромные буквы «БЛИНЫ», их художники расписывают яркими красками. Детишки уже играют в снежной крепости, а ещё им делают аквагрим. Празднуют Масленицу и на Советской площади.
Расстегай с рыбой, например, на фестивале можно купить за 50 рублей, за небольшую порцию блинов продавцы просят чуть больше — 70 рублей. Драники и сбитень стоят по 100 рублей, в горячие жареные колбаски — две сотни.
Сегодня — первый день масленичной недели в Ярославле. Мы уже писали о том, что и где сегодня будет происходить в городе на празднике.
Фото: Ольга Прохорова
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