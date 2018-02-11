Появилось видео, как в Ярославле такси «Тройка» въехало в почтовое отделение

Машины такси «Тройка» часто фигурируют в сводках ДТП

В интернете появилось видео ДТП, которое обсуждали в Ярославле несколько дней назад. В почтовое отделение на проспекте Октября в районе пересечения с проспектом Ленина въехало такси «Тройка», сбив по пути дорожный знак.

— Это произошло, когда наше отделение уже было закрыто, — уточнили после случившегося в пресс-службе «Почты России». — Сейчас оно работает в обычном режиме. В результате происшествия не был нанесен ущерб ни нам, ни нашим клиентам.

По предварительным данным, в ДТП никто серьёзно не пострадал.

Днём позже на Московском проспекте произошло ещё одно ДТП с участием такси «Тройка», образовался затор.

Ярославцы уже давно подметили, что машины такси «Тройка» регулярно попадают в аварии. А недавно ранним утром на пустой дороге на перекрёстке столкнулись сразу две «Рено» из этой службы такси.

Сейчас в Ярославле на слуху другое скандальное ДТП, произошедшее на днях в районе пересечения проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе. Там «Лада Гранта» проехала по упавшей на пешеходном переходе женщине.