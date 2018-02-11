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У ярославской полиции появился временный начальник

11 февраля 2018 11:05
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МВД, полиция, Ярославль

В управлении МВД России по Ярославской области назначили врио руководителя. Им стал полковник полиции Сергей Костенко, работающий с апреля прошлого года в должности заместителя начальника регионального управления.

— Запланированная на следующую неделю прямая линия начальника полиции с населением не отменяется, — рассказали в МВД. — Её проведет Сергей Костенко.

Сергей Костенко родился 25 декабря 1973 года в посёлке Сусанино Костромской области. В 1994 году поступил на службу в органы внутренних дел. Имеет два высших образования.

Начал службу в должности милиционера роты милиции отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Кировского района г. Ярославля.

В 1996 году назначен на должность младшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Ярославской области. Семь лет отработал в службе по борьбе с экономическими преступлениями на различных должностях.

В 2003 году назначен на должность начальника отдела по борьбе с оборотом контрафактной продукции управления милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства УВД Ярославской области.

В 2007 году окончил Академию управления МВД России, специальность — юриспруденция. В том же году назначен начальником отдела внутренних дел по Брейтовскому муниципальному району Ярославской области.

В 2010 году возглавил управление организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по Ярославской области.

С 2011 по 2017 являлся заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ярославской области. Имеет большой опыт организации охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий.

Неоднократно направлялся в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.

В апреле 2017 года был назначен заместителем начальника УМВД России по Ярославской области.

Начальник управления МВД России по Ярославской области Николай Трифонов накануне покинул свой пост. Он перешёл на службу в саратовское региональное управление полиции.

Михаил Контуев
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Фото: МВД
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