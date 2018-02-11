|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
У ярославской полиции появился временный начальник
11 февраля 2018 11:05
1 990 1
В управлении МВД России по Ярославской области назначили врио руководителя. Им стал полковник полиции Сергей Костенко, работающий с апреля прошлого года в должности заместителя начальника регионального управления.
— Запланированная на следующую неделю прямая линия начальника полиции с населением не отменяется, — рассказали в МВД. — Её проведет Сергей Костенко.
Сергей Костенко родился 25 декабря 1973 года в посёлке Сусанино Костромской области. В 1994 году поступил на службу в органы внутренних дел. Имеет два высших образования.
Начал службу в должности милиционера роты милиции отдела вневедомственной охраны при отделе внутренних дел Кировского района г. Ярославля.
В 1996 году назначен на должность младшего оперуполномоченного отдела по борьбе с экономическими преступлениями УВД Ярославской области. Семь лет отработал в службе по борьбе с экономическими преступлениями на различных должностях.
В 2003 году назначен на должность начальника отдела по борьбе с оборотом контрафактной продукции управления милиции по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению административного законодательства УВД Ярославской области.
В 2007 году окончил Академию управления МВД России, специальность — юриспруденция. В том же году назначен начальником отдела внутренних дел по Брейтовскому муниципальному району Ярославской области.
В 2010 году возглавил управление организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних УВД по Ярославской области.
С 2011 по 2017 являлся заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ярославской области. Имеет большой опыт организации охраны правопорядка при проведении массовых мероприятий.
Неоднократно направлялся в служебные командировки в Северо-Кавказский регион.
В апреле 2017 года был назначен заместителем начальника УМВД России по Ярославской области.
Начальник управления МВД России по Ярославской области Николай Трифонов накануне покинул свой пост. Он перешёл на службу в саратовское региональное управление полиции.
Фото: МВД
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров