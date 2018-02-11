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Женщина, по которой на переходе проехался автомобиль, попала в больницу
11 февраля 2018 10:39
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Стала известна судьба женщины, ДТП с участием которой уже несколько дней обсуждает весь Ярославль. После того как упавшую на переходе сбила «Лада Гранта», люди вызвали скорую помощь. Пострадавшую увезли в больницу с травмой ноги.
— В больнице женщине оказали необходимую помощь, — рассказали медики. — Потом её отпустили домой залечивать травму.
Сейчас полицейские ищут водителя, который 7 февраля на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе сбил по касательной беспомощную женщину, упавшую на пешеходном переходе и уехал с места ДТП. Инцидент попал в объектив камеры городской системы видеонаблюдения.
Сейчас полицейские ищут очевидцев происшествия. Всех, кто располагает какой-либо информацией, правоохранители просят сообщить по телефонам: (4852) 78-48-95, 30-10-10.
Фото: Ярнет
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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