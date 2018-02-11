Женщина, по которой на переходе проехался автомобиль, попала в больницу

ДТП произошло 7 февраля около 9 часов утра на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе

Стала известна судьба женщины, ДТП с участием которой уже несколько дней обсуждает весь Ярославль. После того как упавшую на переходе сбила «Лада Гранта», люди вызвали скорую помощь. Пострадавшую увезли в больницу с травмой ноги.

— В больнице женщине оказали необходимую помощь, — рассказали медики. — Потом её отпустили домой залечивать травму.

Сейчас полицейские ищут водителя, который 7 февраля на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе сбил по касательной беспомощную женщину, упавшую на пешеходном переходе и уехал с места ДТП. Инцидент попал в объектив камеры городской системы видеонаблюдения.

Сейчас полицейские ищут очевидцев происшествия. Всех, кто располагает какой-либо информацией, правоохранители просят сообщить по телефонам: (4852) 78-48-95, 30-10-10.