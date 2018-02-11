|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Карнавальное шествие, уличная еда и рукопашный бой: в Ярославле начались масленичные гулянья
11 февраля 2018 09:30
1 468 5
Сегодня в Ярославле стартует масленичная неделя. Начнётся праздник с катания на коньках, ярмарки и уличного фестиваля еды. Основные праздничные гулянья будут проходить в Первомайском бульваре и на Советской площади.
Где сегодня погулять на Масленице:
Первомайский бульвар
Построение колонны с 13:00 до 13:30 на Первомайском бульваре от Красной площади до памятника Некрасову.
Советская площадь
На днях мы уже публиковали полную программу масленичных гуляний на всю неделю.
Фото: Ольга Прохорова
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Далее: 10.02.2018 Холодно и облачно: какая погода ждёт ярославцев на следующей неделе
|
Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров