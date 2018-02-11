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Карнавальное шествие, уличная еда и рукопашный бой: в Ярославле начались масленичные гулянья

11 февраля 2018 09:30
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Ярославль, Главная Масленица страны

Сегодня в Ярославле стартует масленичная неделя. Начнётся праздник с катания на коньках, ярмарки и уличного фестиваля еды. Основные праздничные гулянья будут проходить в Первомайском бульваре и на Советской площади.

Где сегодня погулять на Масленице:

Первомайский бульвар

  • Весь день фестиваль уличного искусства;
  • 11:00–20:00 — фестиваль уличной еды;
  • 13:00–13:30 — церемония открытия фестивалей уличной еды и уличного искусства;
  • 13:00–13:30 — Mannequin Challenge «Ярославские столбы» (Первомайский бульвар от Красной площади до памятника Н.А. Некрасову);
  • 13:30–14:00 — солнечное карнавальное шествие по маршруту: Первомайский бульвар — Волжская набережная — Советский переулок — Советская площадь.

Построение колонны с 13:00 до 13:30 на Первомайском бульваре от Красной площади до памятника Некрасову.

Советская площадь

  • 13:00 — «Здравствуй, Масленица!» Концертная программа с участием ансамблей «Услада», «Диво», «Узарень»;
  • 13:50 — Большой солнечный хоровод;
  • 14:00 — торжественная церемония открытия фестиваля «Главная Масленица страны». Церемония встречи солнца «Здравствуй! Здравствуй! Солнце яркое!». Зажжение масленичного огня;
  • 15:00 — «Румяный круг» — концертная программа творческих коллективов Ярославской области;
  • 16:00 — показательные выступления курсантов Рязанского высшего военного воздушно-десантного училища имени В.Ф. Маргелова. Рукопашный бой, выступление вокального ансамбля «Крылатая пехота» и команды КВН училища;
  • 17:00–19:00 — «Яриловы потехи» — концертно-игровая программа с участием творческих коллективов города Ярославля и городов «Золотого кольца» России;
  • 11:00–21:00 — масленичная ярмарка;
  • 10:00–22:00 — ледовый каток;
  • 13:30–14:30 — выставочный матч по хоккею с мячом, встречаются команды «Медведь» (Ярославль) и «Старт» (Нерехта);
  • 15:00–16:00 — показательные выступления и мастер-класс по фигурному катанию на коньках;
  • 17:00–21:00 — программа «Спорт в каждый двор».
  • выставка масленичных кукол «Краса Масленица» в сквере на улице Андропова;
  • традиционная городская выставка народных промыслов и ремесел «Парад ремёсел», мастер-классы по изготовлению масленичных поделок в городском выставочном зале имени Нужина (ул. Свободы, 15);
  • масленичные ярмарки на Советской площади и на площади Труда;
  • ярмарка народных промыслов и ремесел на улице Кирова (от улицы Андропова до Советской площади).

На днях мы уже публиковали полную программу масленичных гуляний на всю неделю.

Михаил Контуев
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Фото: Ольга Прохорова
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