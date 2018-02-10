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Холодно и облачно: какая погода ждёт ярославцев на следующей неделе

10 февраля 2018 21:16
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погода, зима, Ярославль

В ближайшую неделю ярославцы совсем не увидят солнца. Небо будет затянуто облаками. Будет морозно. Но, к счастью, синоптики обещают, что обойдётся без сильных снегопадов.

— Синоптическая ситуация в регионе обусловится фронтальной системой, сопровождаемой шлейфом облачности и небольшим снегопадом при температурном фоне на 2°С выше климатической нормы, — рассказали специалисты центра Фобос.

Несмотря на это, в Ярославле будет достаточно холодно. Если в понедельник будет всего –5°С, и выглянет солнце, то уже во вторник облака закроют всё небо, а температура опустится до –12°С. В среду и четверг будет ещё холоднее: –15°С. В пятницу пойдёт небольшой снег, который не закончится до воскресенья.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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