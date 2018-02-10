В Ярославле девочка почти час пролежала на морозе со сломанной ногой

За девочкой приехала скорая

Девочка сломала ногу, катаясь на большой горке во Фрунзенском районе. Всё бы ничего, ведь все мы в детстве получали различные травмы: и ноги ломали, и головы разбивали. Но здесь ситуация интересна тем, что ребёнок 50 минут пролежал на морозе. Об этом рассказывают очевидцы произошедшего. А в Сети появилась видеозапись.

Девочку на горке подтолкнул другой ребёнок. Она неудачно съехала, ударилась и долгое время не могла встать.

— Ребёнок за 50 минут ни разу не встал. Потом приехала скорая и её увезли, — рассказывает очевидец произошедшего Сергей Кириллов.

Жители негодуют: ведь горку начали делать только вчера. А раньше это была просто куча снега.

— Огородить должны были неготовую конструкцию, — говорит ярославна Екатерина Федорищева.

К слову, сейчас горку огородили ленточкой. Но, по словам жителей Фрунзенского района, это не мешает детям залезать на горку, да ещё и скатываться прямо под колёса машин.

А вот мэру Слепцову все горки в Ярославле кажутся мизерными. Поэтому он потребовал построить гигантские.