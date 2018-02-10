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Охранять спокойствие ярославцев на Масленицу будут гвардейцы
10 февраля 2018 19:06
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Белые полушубки, высокие шапки и сабли — по центру сегодня маршировали гвардейцы. Именно они будут охранять общественный порядок во время масленичных гуляний.
— Гвардейцы существуют уже не первый год. В этом году меня выбрали гвардейцем. Сегодня мы маршировали по центру города и запевали задорные песни. Оттачивали боевой шаг и навыки строевой подготовки, — рассказал ярославец Данил Грибов, принявший в этом участие.
Масленица в этом году пройдёт с размахом. Будем есть не только блины, но и бургеры. Если вы не знаете, куда пойти, читайте наш обзор самых интересных событий во время праздничных гуляний.
Фото: Данил Грибов/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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