Охранять спокойствие ярославцев на Масленицу будут гвардейцы

Гвардейцы прошлись строем по центру города

Белые полушубки, высокие шапки и сабли — по центру сегодня маршировали гвардейцы. Именно они будут охранять общественный порядок во время масленичных гуляний.

— Гвардейцы существуют уже не первый год. В этом году меня выбрали гвардейцем. Сегодня мы маршировали по центру города и запевали задорные песни. Оттачивали боевой шаг и навыки строевой подготовки, — рассказал ярославец Данил Грибов, принявший в этом участие.

Масленица в этом году пройдёт с размахом. Будем есть не только блины, но и бургеры. Если вы не знаете, куда пойти, читайте наш обзор самых интересных событий во время праздничных гуляний.