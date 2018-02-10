Зажали малышку: в Ярославле два автобуса раздавили «Дэу-Матиз»

Куда маленькой машинке тягаться с большими автобусами

Тройное ДТП сегодня произошло на проспекте Авиаторов в Заволжском районе. Там маленькая машинка оказалась зажатой между двумя автобусами. На легковушке красуется реклама одной из автошкол, а очевидцы говорят: за рулём, по всей видимости, был ученик.

— Ехал в автобусе. На остановке голимый лёд, на нём стащило учебную легковушку. Потом ещё маршрутка добавилась, — пишет в соцсетях очевидец событий Максим.

К счастью, в аварии никто не пострадал. Однако ДТП собрало огромную пробку. Ведь заняты были все три полосы. Водителям пришлось объезжать затор дворами.