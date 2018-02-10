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Зажали малышку: в Ярославле два автобуса раздавили «Дэу-Матиз»
10 февраля 2018 18:43
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Тройное ДТП сегодня произошло на проспекте Авиаторов в Заволжском районе. Там маленькая машинка оказалась зажатой между двумя автобусами. На легковушке красуется реклама одной из автошкол, а очевидцы говорят: за рулём, по всей видимости, был ученик.
— Ехал в автобусе. На остановке голимый лёд, на нём стащило учебную легковушку. Потом ещё маршрутка добавилась, — пишет в соцсетях очевидец событий Максим.
К счастью, в аварии никто не пострадал. Однако ДТП собрало огромную пробку. Ведь заняты были все три полосы. Водителям пришлось объезжать затор дворами.
Фото: Иван Критский/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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