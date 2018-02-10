В страшном пожаре под Ярославлем погиб мужчина

Спасатели боролись с огнём больше четырёх часов

Страшный пожар в селе Толгоболь унес жизнь мужчины. Огонь уничтожил весь дом, в котором жил погибший.

Пожар произошёл утром 9 февраля. Спасатели боролись с огнём больше четырёх часов. В результате от дома не осталось ничего. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело мужчины.

— Причины пожара устанавливаются, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.