|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В страшном пожаре под Ярославлем погиб мужчина
10 февраля 2018 16:04
5 052 1
Страшный пожар в селе Толгоболь унес жизнь мужчины. Огонь уничтожил весь дом, в котором жил погибший.
Пожар произошёл утром 9 февраля. Спасатели боролись с огнём больше четырёх часов. В результате от дома не осталось ничего. Во время разбора завалов пожарные обнаружили тело мужчины.
— Причины пожара устанавливаются, — сообщили в управлении МЧС по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
8 февраля
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров