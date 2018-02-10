Ярославские гаишники объявили в розыск водителя, который сбил упавшую на дороге женщину

Пешеходы тоже проходили мимо

Видео, где водитель «Лады-Гранты» сбил беспомощную женщину, которая поскользнулась на пешеходном переходе, ударилась и не могла встать, попало в поле зрения правоохранительных органов. Специалисты Госавтоинспекции начали проверку.

— Сейчас мы ищем очевидцев происшествия, — рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Если вы располагаете какой-либо информацией, убедительная просьба сообщить по телефонам: 78-48-95, 30-10-10.

Кадры с места ДТП люди активно обсуждают со вчерашнего дня на нашем сайте.

— Вот это кошмар… Люди, до чего же вы эгоисты, — пишут наши читатели.

— Пешеходы-мужчины, позор! Прошли мимо упавшей женщины, — негодует другая посетительница сайта.

Установить точные причины аварии и выявить виновника — теперь задача полицейских.