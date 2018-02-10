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Ярославские гаишники объявили в розыск водителя, который сбил упавшую на дороге женщину
10 февраля 2018 15:45
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Видео, где водитель «Лады-Гранты» сбил беспомощную женщину, которая поскользнулась на пешеходном переходе, ударилась и не могла встать, попало в поле зрения правоохранительных органов. Специалисты Госавтоинспекции начали проверку.
— Сейчас мы ищем очевидцев происшествия, — рассказали в управлении ГИБДД УМВД России по Ярославской области. — Если вы располагаете какой-либо информацией, убедительная просьба сообщить по телефонам: 78-48-95, 30-10-10.
Кадры с места ДТП люди активно обсуждают со вчерашнего дня на нашем сайте.
— Вот это кошмар… Люди, до чего же вы эгоисты, — пишут наши читатели.
— Пешеходы-мужчины, позор! Прошли мимо упавшей женщины, — негодует другая посетительница сайта.
Установить точные причины аварии и выявить виновника — теперь задача полицейских.
Фото: "Ярнет"/YouTube
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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