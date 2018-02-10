Ярославские полицейские вызволили застрявшую в сугробе машину

Машину занесло на скользкой дороге

Настоящие молодцы. Ярославские полицейские помогли водителю, машину которого занесло на дороге. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На нечищенной дороге водитель не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в забор. Сам мужчина выбраться из снежного плена не мог, да и проезжающие мимо водители не обращали на него никакого внимания. Зато спустя несколько минут мимо проезжали полицейские.

— Они остановились, привязали трос и вытащили машину, — рассказала очевидица событий Елена Николаева.

Равнодушие ярославцев поражает. Наш город «прославился» на всю страну после того, как водитель задавил женщину, упавшую на переходе.