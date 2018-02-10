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Ярославские полицейские вызволили застрявшую в сугробе машину
10 февраля 2018 13:59
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Настоящие молодцы. Ярославские полицейские помогли водителю, машину которого занесло на дороге. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На нечищенной дороге водитель не справился с управлением, машину занесло, и она врезалась в забор. Сам мужчина выбраться из снежного плена не мог, да и проезжающие мимо водители не обращали на него никакого внимания. Зато спустя несколько минут мимо проезжали полицейские.
— Они остановились, привязали трос и вытащили машину, — рассказала очевидица событий Елена Николаева.
Равнодушие ярославцев поражает. Наш город «прославился» на всю страну после того, как водитель задавил женщину, упавшую на переходе.
Фото: "Ярнет"/YouTube
Видео: "Ярнет"
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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