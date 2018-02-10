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Известный на всю страну повар придумал рецепт ярославского масленичного бургера
10 февраля 2018 13:02
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На ярославской Масленице можно будет вдоволь наесться… бургеров. Именно это блюдо будут предлагать горожанам во время праздничных гуляний.
На Первомайском бульваре с 11 по 18 февраля развернутся фестиваль уличной еды и фестиваль уличного искусства. На фестивале уличной еды будет представлена продукция кафе, ресторанов, пекарен. Помимо традиционных блинов в меню будут бургеры.
— Гостем фестиваля уличной еды в Ярославле станет знаменитый шеф-повар Григорий Мосин. Специально для «Главной Масленицы страны» он разработал рецепт ярославского масленичного бургера. Попробовать его на вкус можно будет 17 февраля на Первомайском бульваре. Также Григорий Мосин проведет мастер-класс по приготовлению этого блюда и станет участником «Бургерных боев», в ходе которых свое мастерство продемонстрируют известные ярославцы, — рассказали в правительстве Ярославской области.
Григорий Мосин – шеф-повар компании Weber. Бренд-шеф сети кулинарных школ Live Kitchen («Чайхона № 1»). Бренд-шеф ресторана P&B Kitchen. Постоянный участник кулинарных ТВ-шоу: «Контрольная закупка» на Первом канале, «О самом главном» на «Россия-2», «НашПотребНадзор» на НТВ и многих других.
Помимо бургеров гости праздника смогут попробовать плов в казане, щи, хот-доги с ростовским луком, мясной рулет из фермерской говядины, стейки, фалафель в лаваше, соленые и сладкие орехи.
Фото: правительство Ярославской области
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