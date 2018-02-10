Житель Иваново попался в Ярославской области с поддельными правами

Мужчина купил права за 60 тысяч рублей

Житель Иваново попался в Ярославской области с поддельным водительским удостоверением. 22-летний мужчина попал в ДТП в Ростовском районе. Когда сотрудники ГИБДД после аварии стали проверять права, то заподозрили неладное. После тщательного изучения документа выяснилось, что он поддельный.

— Мужчина приобрёл поддельные водительские права осенью 2017 года за 60 тысяч рублей через интернет. В отношении него возбудили уголовное дело. Суд назначил наказание — 20 тысяч рублей штрафа, — рассказали в прокуратуре по Ярославской области.

Ранее мы рассказывали о чудовищном случае, когда водитель проехался по упавшей на переходе женщине.