Прокуратура возбудила дело в отношении крупного ярославского гипермаркета

Магазин расположен рядом с садиком и школой

Крупный ярославский гипермаркет проверила прокуратура. Оказалось, что в магазине, расположенном рядом со школой № 83 и детским садом № 191 в Заволжском районе, продают сигареты. А это запрещено по закону.

— По результатам проверки вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора магазина по факту незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.