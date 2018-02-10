|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Прокуратура возбудила дело в отношении крупного ярославского гипермаркета
10 февраля 2018 09:55
2 566 0
Крупный ярославский гипермаркет проверила прокуратура. Оказалось, что в магазине, расположенном рядом со школой № 83 и детским садом № 191 в Заволжском районе, продают сигареты. А это запрещено по закону.
— По результатам проверки вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора магазина по факту незаконной продажи товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, — рассказали в прокуратуре Заволжского района.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров