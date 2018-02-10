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Город

Диана Гурцкая устроила мастер-классы в ярославских интернатах

10 февраля 2018 00:10
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мастер-класс, Ярославская область, певица, Диана Гурцкая

Сегодня Ярославскую область посетила певица и общественный деятель Диана Гурцкая. Она приехала целенаправленно в дома-интернаты для детей с ограниченными возможностями в Ярославле и Гаврилов-Яме, где провела мастер-классы.

Здесь она учила детей работе на публику, держаться перед зрителем и правильно презентовать себя.

— Для меня очень волнительно, потому что я приехала первый раз, — сказала певица Диана Гурцкая. — Сегодня я побывала в школе-интернате и почувствовала колоссальную заботу к детям, что для меня очень важно. Инвалиды тоже хотят учиться, работать, заниматься любимым делом, жить! Сегодня лучше, чем вчера, а значит, завтра будет ещё лучше, поверьте мне.

В Ярославле дети раскатали горку из кучи снега с дорог.

Анна Елкина
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Фото: Руслан Маслов
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