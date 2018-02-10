Брендомания: топ символов, навязанных Ярославлю чиновниками

Логотип от студии Артемия Лебедева стал самым запоминающимся в Ярославле

Символ Масленицы, среднерусская гардарика, логотип юбилея «Золотого кольца» — это далеко не вся символика, появившаяся за последний год в Ярославле. В городе стало модно придумывать бренды и логотипы для каждого праздника и события. Так, как говорят чиновники, к нам поедет больше туристов. Ну, а пока мы ждём этих самых туристов, давайте вспомним логотипы, придуманные за последние восемь лет в Ярославской области.

Среднерусская гардарика

Этот бренд презентовали в Ярославской области на днях, и он моментально стал самым обсуждаемым. Хотя бы из-за необычного названия. Авторы уверяли, что слово «гардарика» хорошо воспринимают европейцы.

Бренд презентовали на днях

— Наверное, я повторюсь, на месте этого слова могло быть любое другое красивое слово: Гиперборея, Фиваида, или там Беловодье — легендарная страна свободы в русских народных преданиях. Перескается с Ирием — древнеславянским понятием рая. А чем Ярославия не Ирий? Ирий в натуральном виде. Без пяти минут Беловодье, — высказался в соцсетях историк Ян Левин. — Но все эти мои и коллективные эмоции, нравится нам то или иное слово, не нравится, импонирует новый брендинг нам или нет — это не играет никакого значения. Не будет Ярославль никогда ни Гардарикой, ни Ирием. Раскручивать подобный бренд с нуля (абстрагируясь от Гардарики) — это так же нелепо, как Лондону начать раскручивать бренд римской колонии Лондиниум (коей город и являлся), вместо того, чтобы двигать Биг Бен, Тауэр, или скромный факт того, что город — столица Великобритании и Британской Империи.

Разработала логотип петербургская консалтинговая фирма.

Торт с куполами

Грех не вспомнить в этой истории логотип, придуманный к 1000-летию города, который быстро в народе прозвали — торт с куполами. Придумал его ярославский художник и дизайнер Николай Кошкин.

Логотип придумали к 1000-летию Ярославля

Масленичный логотип

Каждый год в Ярославле рисуют новую эмблему для масленицы. То это снеговики с икрой, то ярко-красные купола. В этом году символ снова новый — из серии о среднерусской гардарики.

Логотипы Масленицы 2017 и 2016 годов

Золотое кольцо и ко

Одним из последних созданий стал логотип Союза городов Золотого кольца. Серые кольца вокруг одного золотого, символизирующее столицу Ярославль.

— Логотип выполнен в двух цветах — стальной цвет кольчуги, символизирующий прочность и долговечность закаленного металла, и цвет золота, символизирующий красоту, богатство и могущество, — объяснила начальник отдела департамента туризма Ярославской области Ирина Плишина.

Говорят, этот логотип символизирует богатство и могущество

Ещё одним символом стала позолоченная яблоня в красном круге — таким придумали логотип для празднования Дня Золотого кольца.

Сложный логотип

Дизайнерский стиль

Я — значит Ярославль. Логотип от студии Артемия Лебедева заказал за свой счёт бизнесмен и ныне депутат Ярославской областной думы Роман Фомичёв. Получилась стрелочка в форме буквы «я», которую долго критиковали в соцсетях и даже называли плагиатом. Так или иначе эту стрелочку запомнили и даже полюбили ярославские автомобилисты, увесив машины наклейками с этим логотипом.

Модный логотип всё равно получил немало критики

Спустя несколько лет депутат вернулся к своей задумке и предложил поставить в Ярославле лавочки с этим логотипом.