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Русский сервис в Америке: местные такси разорят твой кошелёк
9 февраля 2018 19:10
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В новой серии о настоящей жизни в Америке ярославцы расскажут о такси в Штатах. Мы привыкли видеть в фильмах, как вызывают машину взмахом руки. А как на самом деле? И сколько это стоит, рассказала семья ярославского политика Дмитрия Донскова, на время улетевшего жить в Америку.
Т. Такси
— В Америке все конечно же используют Uber. Цены не то, чтобы очень демократичные, но поездки получаются в 2-3 раза дешевле, чем предлагают жуликоватые эмигранты наивным людям, приезжающим из России, — рассказывает Юлия Донскова. — Например, моя поездка с Uber от дома до медицинского центра стоила $35, а «русский сервис» предлагал её за $100. Расчёт конечно на языковой барьер, правда с Uber его нет совершенно — загружаешь предложение, определяешь своё место нахождения по геолокации или адресу, вводишь адрес пункта назначения, и через 5-10 минут уже едешь. Стоимость поездки автоматически списывается с карты. С водителем в принципе можно вообще не общаться. Машины кстати приезжают очень хорошие, за мной 1 раз приехала даже Infiniti Q50.
— Также мне очень понравилась их работа с качеством — однажды я ждала машину, мониторю приложение, вдруг там стоит — пассажир отменил поездку, а стоимость поездки уже списалась. Я тут же вызвала новую машину, она приехала. Пока была в пути — написала в Uber письмо с претензией. В тот же день вернули стоимость поездки за минусом $5 за позднюю отмену. Написала ещё раз, указала, что не я отменила, а водитель не приехал. Тут же вернули и $5.
— Дополнительный плюс — безопасность поездки за счет её мониторинга кем-то из ваших близких. Я как только вызывала машину — направляла мужу в мессенджере ссылку на мониторинг поездки, и ему приходили сообщения о том, что я выехала и доехала до пункта назначения, с кем я еду и на какой машине.
Фото: Александра Савельева, Юлия Донскова
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