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Город

Центр Ярославля встал в дикие пробки из-за трёх ДТП: где не проехать

9 февраля 2018 18:37
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дороги, пробки, Ярославль

Вечером Ярославль встал в огромные пробки. Покраснел на Яндекс.Картах весь центр города. Сервис показывает сразу три аварии.

— В центре просто ад, — сообщает журналист 76.ru Анна Ёлкина. — Ехать очень трудно.

Пробки ударят сейчас по карманам тех, кто будет вызывать такси. Таксисты подняли цены вдвое на поездки из центра и в центр. Но даже за эти деньги машины не едут, потому что просто не могут доехать.

— Доехать с улицы Свободы до Московского проспекта сейчас выйдет в 250–350 рублей, — уточняют в таксофирме.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Анна Елкина, Яндекс.Карты
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