Центр Ярославля встал в дикие пробки из-за трёх ДТП: где не проехать

Машины стоят плотно

Вечером Ярославль встал в огромные пробки. Покраснел на Яндекс.Картах весь центр города. Сервис показывает сразу три аварии.

— В центре просто ад, — сообщает журналист 76.ru Анна Ёлкина. — Ехать очень трудно.

Центр стоит и не шевелится

Пробки ударят сейчас по карманам тех, кто будет вызывать такси. Таксисты подняли цены вдвое на поездки из центра и в центр. Но даже за эти деньги машины не едут, потому что просто не могут доехать.

— Доехать с улицы Свободы до Московского проспекта сейчас выйдет в 250–350 рублей, — уточняют в таксофирме.