|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
Центр Ярославля встал в дикие пробки из-за трёх ДТП: где не проехать
9 февраля 2018 18:37
3 766 14
Вечером Ярославль встал в огромные пробки. Покраснел на Яндекс.Картах весь центр города. Сервис показывает сразу три аварии.
— В центре просто ад, — сообщает журналист 76.ru Анна Ёлкина. — Ехать очень трудно.
Пробки ударят сейчас по карманам тех, кто будет вызывать такси. Таксисты подняли цены вдвое на поездки из центра и в центр. Но даже за эти деньги машины не едут, потому что просто не могут доехать.
— Доехать с улицы Свободы до Московского проспекта сейчас выйдет в 250–350 рублей, — уточняют в таксофирме.
Фото: Анна Елкина, Яндекс.Карты
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров