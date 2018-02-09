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Обзор
Семь лет на посту — семь историй: чем запомнился главный полицейский области
9 февраля 2018 20:04
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Сегодня стало известно, что с поста начальника УМВД по Ярославской области уходит Николай Трифонов. Мы собрали подборку историй, которыми запомнится ярославцам глава областной полиции.
1. В конце 2011 года в Ярославле открыли новый изолятор временного содержания. Раньше задержанных до избрания им судом меры пресечения содержали в подвале «серого дома», где были очень плохие условия: большая влажность, ужасная вонь и многолетняя затхлость. Теперь ИВС находится в Брагино на пересечении улицы Колесовой и Тутаевского шоссе. Там чистые корпуса и, если так можно сказать, более-менее комфортные камеры.
5. 30 октября ярославской полиции пришлось пройти проверку на прочность. Во время матча «Шинник» — «Спартак» фанаты принялись громить стадион. Но только погромом не ограничились — кто-то из футбольных хулиганов вывесил на трибуне свастику. Сотрудникам ОМОНа пришлось утихомиривать фанатов с помощью водомёта. Но мощь толпы оказалась сильнее — парни сломали тогда около 800 кресел.
— Необходимо применять самые жесткие меры по пресечению беспорядков, — говорил тогда глава ярославской полиции.
6. В конце 2013 года подводили итоги реформы МВД на местах. В Ярославской области сократили 22 процента личного состава.
— Участковых уполномоченных мы не сократили ни одного человека, патрульно-постовой службы, напротив, ввели пятнадцать человек, — говорил тогда Трифонов. — Работаем в условиях жесткого лимита сил и средств, а ведь еще приходится выполнять задачи в других регионах. Поэтому мы идем по пути внедрения современной техники. В рамках программы «Безопасный регион» установлено более 1000 систем видеонаблюдения, выведенных на мониторы в дежурной части.
7. В 2014 году в городе открыли монумент «Сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим внутренних войск, погибшим при исполнении служебного долга». Памятник Георгию Победоносцу установили в парке 950-летия Ярославля в районе пересечения проспектов Ленина и Толбухина. Теперь там проходят торжественные присяги молодых офицеров, церемонии посвящения в сотрудники МВД и вручения наград.
Фото: УМВД по Ярославской области
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