|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославле автомобиль проехал по упавшей на переходе женщине
9 февраля 2018 17:50
11 692 78
На камеры городской системы видеонаблюдения попало возмутительное происшествие. В Заволжском районе Ярославля на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе 45-летняя женщина, переходя дорогу, поскользнулась, упала и больно ушиблась. Она не могла самостоятельно встать, но все проходили мимо, и никто не стал помогать. Помощь не предложили не только другие пешеходы, но и автомобилисты. И стали объезжать её, когда для машин загорелся зелёный свет.
Водитель «Лады Гранты», объезжая женщину, не рассчитал траекторию и сбил бедолагу. И даже не остановился.
— Нам ещё многому придется учиться. Когда-нибудь сообщества единомышленников, основанные на взаимовыручке, будут влиять на происходящее вокруг, а проблемы начнут решаться, — прокомментировал случившееся автомобилист-общественник Евгений Жаворонков.
Через некоторое время прохожие, увидев, что произошло, всё же подошли к женщине и помогли ей встать.
Читайте также: скользкая дорога или гонка за расписанием — почему упал в кювет автобус с пассажирами.
Фото: Ярнет
Видео: Ярнет
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
позавчера
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров