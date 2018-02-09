В Ярославле автомобиль проехал по упавшей на переходе женщине

Водитель легковушки сбил женщину, которая не могла встать

На камеры городской системы видеонаблюдения попало возмутительное происшествие. В Заволжском районе Ярославля на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе 45-летняя женщина, переходя дорогу, поскользнулась, упала и больно ушиблась. Она не могла самостоятельно встать, но все проходили мимо, и никто не стал помогать. Помощь не предложили не только другие пешеходы, но и автомобилисты. И стали объезжать её, когда для машин загорелся зелёный свет.

Водитель «Лады Гранты», объезжая женщину, не рассчитал траекторию и сбил бедолагу. И даже не остановился.

— Нам ещё многому придется учиться. Когда-нибудь сообщества единомышленников, основанные на взаимовыручке, будут влиять на происходящее вокруг, а проблемы начнут решаться, — прокомментировал случившееся автомобилист-общественник Евгений Жаворонков.

Через некоторое время прохожие, увидев, что произошло, всё же подошли к женщине и помогли ей встать.

Читайте также: скользкая дорога или гонка за расписанием — почему упал в кювет автобус с пассажирами.