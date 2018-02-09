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Город

В Ярославле автомобиль проехал по упавшей на переходе женщине

9 февраля 2018 17:50
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ДТП, происшествия, Ярославль

На камеры городской системы видеонаблюдения попало возмутительное происшествие. В Заволжском районе Ярославля на перекрёстке проспекта Машиностроителей и улицы Орджоникидзе 45-летняя женщина, переходя дорогу, поскользнулась, упала и больно ушиблась. Она не могла самостоятельно встать, но все проходили мимо, и никто не стал помогать. Помощь не предложили не только другие пешеходы, но и автомобилисты. И стали объезжать её, когда для машин загорелся зелёный свет.

Водитель «Лады Гранты», объезжая женщину, не рассчитал траекторию и сбил бедолагу. И даже не остановился.

 

—  Нам ещё многому придется учиться. Когда-нибудь сообщества единомышленников, основанные на взаимовыручке, будут влиять на происходящее вокруг, а проблемы начнут решаться, — прокомментировал случившееся автомобилист-общественник Евгений Жаворонков.

Через некоторое время прохожие, увидев, что произошло, всё же подошли к женщине и помогли ей встать.

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Михаил Контуев
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Фото: Ярнет
Видео: Ярнет
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