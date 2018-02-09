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Не стучите, колёса! В Ярославле отремонтируют трамвайные рельсы
9 февраля 2018 17:24
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В мэрии Ярославля рассказали, что в ближайшем будущем намерены не убирать трамваи из города, как предлагали депутаты, а наоборот, приводить в порядок.
— Первоочередная задача — капитальный ремонт путей, — говорит начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии города Ярославля Сергей Волканевский. — На сегодняшний день скорость на многих участках ограничена в связи с состоянием путей. И в связи с жалобами горожан на шум и вибрацию, так как пути изношены. Проведение ремонта повысит скорость и надежность сообщения, а также позволит пересмотреть расписание движения для повышения качества перевозок. В настоящий момент решается вопрос о передаче 20 трамвайных вагонов 2006–2007 годов выпуска в рамках сотрудничества с правительством Москвы. Они будут использованы для замены уже изношенных вагонов.
А мы протестировали самый спорный в Ярославле вид транспорта — сравнили скорость и комфорт в трамвае и в маршрутке.
Фото: Александра Савельева
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