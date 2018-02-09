Стреляет без промаха: ярославский губернатор показал, как умеет обращаться с оружием

На Олимпиаду бы Дмитрия Миронова

Сегодня ярославский губернатор проверил готовность трассы к Дёминскому лыжному марафону и оценил новый биатлонный комплекс. Первый этап его строительства завершился в конце прошлого года.

Дмитрий Миронов решил проверить стрельбище. Причем проверить по полной программе.

— Из положения лежа Дмитрий Юрьевич выстрелил по мишеням. И попал в пять из пяти, — рассказали в пресс-службе губернатора.

Дёминский лыжный марафон — ежегодные соревнования по лыжным гонкам, которые проводят под Рыбинском. Это один из самых массовых лыжных марафонов России. Поучаствовать в нём могут и профессиональные спортсмены, и любители.

Ну а если самим на лыжи вставать лень, можно посмотреть, как это делают другие — сегодня началась Олимпиада, смотрите, когда и за каких ярославских спортсменов болеть на Играх в Корее.