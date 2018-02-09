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Стреляет без промаха: ярославский губернатор показал, как умеет обращаться с оружием
9 февраля 2018 17:30
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Сегодня ярославский губернатор проверил готовность трассы к Дёминскому лыжному марафону и оценил новый биатлонный комплекс. Первый этап его строительства завершился в конце прошлого года.
Дмитрий Миронов решил проверить стрельбище. Причем проверить по полной программе.
— Из положения лежа Дмитрий Юрьевич выстрелил по мишеням. И попал в пять из пяти, — рассказали в пресс-службе губернатора.
Дёминский лыжный марафон — ежегодные соревнования по лыжным гонкам, которые проводят под Рыбинском. Это один из самых массовых лыжных марафонов России. Поучаствовать в нём могут и профессиональные спортсмены, и любители.
Ну а если самим на лыжи вставать лень, можно посмотреть, как это делают другие — сегодня началась Олимпиада, смотрите, когда и за каких ярославских спортсменов болеть на Играх в Корее.
Фото: Правительство Ярославской области
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