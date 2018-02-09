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Обзор

Город

Болеем за наших! Кто представляет Ярославль на Олимпийских играх в Корее

9 февраля 2018 17:09
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хоккей, фристайл, спорт, Ярославль, Олимпиада 2018

В Корее сегодня прошло торжественное открытие зимних Олимпийских игр. На этих играх будут выступать семь спортсменов, родившихся в Ярославле. Это двое хоккеистов: Сергей Мозякин и Владислав Гавриков, которые хоть и не выступают за «Локомотив», но являются воспитанниками ярославской хоккейной школы. Целых пять фристайлистов в дисциплине «акробатика на лыжах» вошли в российскую сборную: Павел Кротов, братья Илья и Максим Буровы и брат с сестрой — Станислав и Любовь Никитины.

Сегодня мы расскажем, за кого Ярославлю болеть на этой Олимпиаде. Город должен знать своих героев!

Сергей Мозякин

36 лет. Нападающий магнитогорского «Металлурга». Родился в Ярославле, играл за молодежную команду «Торпедо». С 2011 года выступает за команду «Металлург», которая дважды выиграла Кубок Гагарина. Принимал участие в восьми чемпионатах мира и стал двукратным чемпионом мира.

Владислав Гавриков

22 года. Защитник питерского СКА. Родился в Ярославле, воспитанник хоккейной школы «Локомотив». В 2012 году стал чемпионом мира, в 2015 — серебряный призер молодежного чемпионата мира, где был признан лучшим защитником.

В 2017 году стал бронзовым призером чемпионата мира.

Илья Буров

26 лет. Мастер спорта. Российский фристайлист, выступает в дисциплине «лыжная акробатика». Участник Олимпиады 2014 года, серебряный призёр чемпионатов России, призёр этапов Кубка мира.

Максим Буров

19 лет. Фристайлист, член сборной России. Дважды чемпион мира среди юниоров. Стал первым российским спортсменом, выигравшим Малый хрустальный глобус с 2003 года. В этом году уже дважды стал чемпионом этапов Кубка мира.

Павел Кротов

25 лет. Член сборной России по фристайлу, мастер спорта международного класса. Первый в карьере этап Кубка мира выиграл в 2012 году в Мон Габриэле. На Олимпиаде в Сочи в 2014 году занял 9 место.

Станислав Никитин

22 года. В 2013 году стал чемпионом мира по фристайлу среди юниоров, призёр Кубка мира.

Любовь Никитина

18 лет. Побеждала на юниорских соревнованиях и Кубке мира, в 2015 году получила награду «Новичок года» в лыжной акробатике от Международной федерации лыжного спорта.

Смотрите расписание соревнований в Корее, чтобы не пропустить, когда болеть за наших спорсменов.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Станислав Никитин, khl.ru, Илья Буров/VK.com, Федерация фристайла России , Павел Кротов/VK.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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