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Начальник ярославской полиции Николай Трифонов покидает свой пост
9 февраля 2018 15:29
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Начальник управления МВД России по Ярославской области покидает свой пост. Как рассказал 76.ru источник в правоохранительных органах, он переходит на службу в саратовское региональное управление полиции.
— Для него это — повышение, — уточнил источник. — Здесь должность начальника генерал-майорская, а там — генерал-лейтенантская. Так что, скорее всего, его в ближайшее время повысят в звании.
Кто займёт место Трифонова в Ярославле, пока неизвестно. По одной из версий, здесь на службу может заступить специалист из Сочи. Но официально пока эту информацию нигде не подтвердили.
Справка 76.ru
Николай Трифонов родился 25 декабря 1960 года в селе Бобровня Брянской области. После школы работал на производстве, затем проходил службу в пограничных войсках, закончил вечернее отделение Всесоюзного заочного политехнического института, работал на различных должностях в ВЛКСМ.
Фото: Анна Лурье
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