Начальник ярославской полиции Николай Трифонов покидает свой пост

Николай Трифонов работал в УМВД России по Ярославской области с 2011 года

Начальник управления МВД России по Ярославской области покидает свой пост. Как рассказал 76.ru источник в правоохранительных органах, он переходит на службу в саратовское региональное управление полиции.

— Для него это — повышение, — уточнил источник. — Здесь должность начальника генерал-майорская, а там — генерал-лейтенантская. Так что, скорее всего, его в ближайшее время повысят в звании.

Кто займёт место Трифонова в Ярославле, пока неизвестно. По одной из версий, здесь на службу может заступить специалист из Сочи. Но официально пока эту информацию нигде не подтвердили.

Справка 76.ru

Николай Трифонов родился 25 декабря 1960 года в селе Бобровня Брянской области. После школы работал на производстве, затем проходил службу в пограничных войсках, закончил вечернее отделение Всесоюзного заочного политехнического института, работал на различных должностях в ВЛКСМ.



В 1987 году поступил на службу в органы внутренних дел. В 1988 году был назначен заместителем начальника Трубчевского РОВД Брянской области. В 1997 году окончил Академию управления МВД России. В 2001 году был назначен заместителем начальника УВД Брянской области — начальником милиции общественной безопасности.



В 2004 году Трифонов переведен на службу в МВД России. С 2005 года по июнь 2009 года — замначальника департамента охраны общественного порядка МВД России — начальник управления анализа и выработки стратегических решений в области охраны общественного порядка.



Указом президента от 2 августа 2009 года Трифонов назначен начальником Управления внутренних дел по Ярославской области.



С 1999 по 2003 год 12 раз находился в служебных командировках в Чечне. Награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.



Указом президента от 2 апреля 2011 года Николаю Трифонову присвоено специальное звание генерал-майора полиции. Этим же указом Трифонов назначен начальником управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ярославской области.