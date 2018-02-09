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Город

Скользкая дорога или гонка за расписанием: почему упал в кювет автобус с пассажирами

9 февраля 2018 15:05
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ДТП, автобус, авария, Ярославль, Рыбинск

Очевидцы аварии, случившейся недалеко от Рыбинска, уверяют, что автобус обгонял их машины по обочине

— Сейчас по факту аварии ГИБДД проводит проверку, — рассказал заместитель генерального директора ПАТП-3 Алексей Кукин. — По её результатам будет ясно, кто виновен в аварии. Сейчас я могу сказать, что автобус перед рейсом прошёл технический контроль, а водитель прошёл осмотр. К тому же, у него стаж работы водителем уже больше тридцати лет. А в этот день были тяжёлые погодные условия и скользкая дорога.

Как рассказал один из пассажиров, транспорт выехал из Рыбинска на полчаса позже, чем было заявлено в расписании. Поэтому люди предположили, что водитель превысил скорость, чтобы нагнать время.

В ПАТП подтвердили, что автобус выехал из Рыбинска с опозданием.

— Этот рейс задержался ещё по дороге из Ярославля в Рыбинск, поэтому и из Рыбинска автобус выехал позже, — рассказали в ПАТП. — Водитель принял решение, что в такую погоду лучше задержаться, а не гнаться за расписанием. Нарушений скоростного режима этим автобусом не зафиксировано.

Автобус, в котором ехали 15 пассажиров, опрокинулся в кювет 6 февраля. Пострадали шесть человек. Пассажиры помогали друг другу выбраться из салона и оказывали пострадавшим первую помощь.

Елена Вахрушева
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Фото: предоставлено газетой «Рыбинская неделя»
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