Для мэра Ярославля подчинённые построили супергорку. А ему она маловата

Горку построили в одном из дворов на проспекте Фрунзе

Сегодня Владимир Слепцов на общегородском собрании поинтересовался у подчинённых, какие горки и крепости из снега построили в городе. Ведь он ещё неделю назад просил, чтобы в городе было побольше горок, да повыше.

— Дети любят играть в захват горки, — напомнил всем Владимир Слепцов. — Поэтому горки должны быть пологими и безопасными, даже для тех детей, которые озорничают.



И такие горки на этой неделе появились в городе. Две горки по три метра в высоту, например, поставили в Заволжском районе. Но внимание мэра привлекла другая горка, которую поставили около дома №51 по проспекту Фрунзе.



— Это горка 4 метра в высоту и 45 метров в длину, — отметил глава администрации Фрунзенского и Красноперекопского районов Андрей Удальцов.



— Почему только 4 метра? — не понял мэр. — На больше снега не хватило?



— Жители дома, возле которого поставили горку, переживают, что если поставить очень большую, то по весне, когда она станет таять, их затопит.



— Раньше по десять метров горки строили и никого не затапливало, — настаивал мэр.



Но горка уже построена, и градоначальник похвалил Удальцова даже за четырёхметровую. Но напомнил, причём напомнил всем главам всех районов и представителям управляющих компаний, что горок должно быть больше и снежных крепостей тоже.



— И про чай с бутербродами не забывайте, пожалуйста, — напомнил Слепцов.



Ещё сегодня на общегородской планёрке мэр Ярославля Владимир Слепцов ругался на плохую уборку дворов от снега, а дорог — от наледи.