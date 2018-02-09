Нужны ли Ярославлю трамваи: устраиваем тест-драйв самому спорному транспорту

Корреспонденту 76.ru в трамвае понравилось больше, чем в маршрутке

На этой неделе депутаты взяли и напугали — давайте, сказали на заседании муниципалитета, уберём трамваи с «Пятёрки». Стало тревожно.

— Район застраивается, автомобилей становится больше. Узкой улицы для проезда становится недостаточно, — убеждали депутаты.

Бои за трамваи в городе идут многие годы. Не дают трамваи покоя городским властям. Но вдруг это действительно безнадёжно устаревший транспорт? Вдруг и правда не нужны нам эти грохочущие динозавры и на маршрутках быстрее и удобнее. А проверим! Мы решили устроить трамвайно-маршруточный баттл.

Отправились на конечную остановку трамвая №1 «Улица Чкалова», чтобы сравнить трамвай и маршрутку — на чём быстрее доедем и где будет удобнее. Причём сделать мы это решили специально не в час пик, чтобы не давать трамваю преимущества. Оно ведь понятно: утром — пробки.

Страдающие жители Пятёрки

— Вы чего мёрзнете? — обратился я к женщинам на остановке. — Маршрутки же ходят.

— Да трамваи каждые пять минут ходят, замёрзнуть-то не успеешь. А вот маршрутки — как повезёт.

Заглядываем в расписание — отправление трамвая №1 в 13:03, 13:08, 13:13... И, действительно, минута в минуту к остановке подъехал трамвай. Один из тех, которые ярославские власти называют кофейными (по цвету кофейной пенки).

Трамваи на 1-м маршруте ходят по будням днём каждые пять минут



— А к вам идут пассажиры с маршруток или у вас свои? — поинтересовался я у кондуктора.

— Идут, — улыбнулась женщина в синей жилетке. — Частенько по 26 рублей протягивают. Знаете, на остановке многие сразу отложат нужную сумму, потом заходят в трамвай и забывают три рублика отложить из собранной в кулак мелочи.

— А если трамваи убрать и расширить дорогу, пострадают жители «Пятёрки»?

А в трамвае свободно и тепло, но вагон потряхивает на старых рельсах



— Чего вы у меня это спрашиваете? Спросите у...

— Конечно, пострадают! — перебила рядом сидящая женщина.

— Знаем мы наших правителей, наобещают автомагистраль с автобусами и ничего не будет потом, — присоединилась к разговору другая пассажирка. — Останемся и без трамвая, и без дороги.

— Вспомните, как было на Красном Перекопе или на Большой Октябрьской, — подключился пожилой мужчина. — Как, например, теперь от нового планетария до «Гиганта» доехать? Правильно, долго и с пересадками. А ведь обещали альтернативный трамваю транспорт, когда рельсы убирали.

Трамваи не выбиваются из графика из-за пробок и заторов на дорогах



— Да и не влезть в эти маршрутки. Они маленькие, все битком, — договорила свою мысль первая женщина.

И правда, в трамвае около 20 человек, а места в вагоне полным полно. И сидения свободные есть. В салоне тепло. Правда, немного шумно — чувствуется, что рельсы можно бы и подремонтировать — не сказать, что трамвай плавно плывёт. Мы доехали до площади Карла Маркса. На дорогу ушло 14 минут. Это ровно то время, за которое трамвай должен преодолеть этот путь по расписанию.

Ближе, плотнее, теснее

Мы решили проехать это же расстояние и на маршрутке. Садимся на улице Чкалова на 67-ю.

— А вы ведь соблюдаете расписание? — спросил я у водителя.

— А сами-то попробуйте, — заулыбался водитель. — Кругом снег, «стиральная доска» и пробки. Утром выходим по графику, а потом как получится. Стараемся просто через каждые четыре минуты с конечной выезжать.

Поездка в маршрутке обошлась на три рубля дороже — проезд здесь стоит 26 рублей



Получается, что маршрутку ждать тоже долго не придётся, они ездят ещё и на минуту чаще, чем трамваи.

— А за сколько по графику до «Гиганта» должны доехать?

— Так, так, так, — поводил пальцем по таблице с расписанием водитель маршрутки. — 15 минут.

— А трамваи не отбирают пассажиров?

— Нет, у них маршрут неудобный. К нам садятся те, кому с «Пятёрки» сразу за Волгу нужно.

Места в микроавтобусе значительно меньше, чем в вагоне трамвая



Уже через две остановки в маршрутке стало тесно. Одни сидят, другие стоят впритык друг к другу.

— А я на трамваях вообще не езжу, — заявил мне сидящий парень. — Недавно один раз сделал это — в Брагино надо было. Больше часа ехал. На маршрутке-то в любом случае быстрее.

— Я, например, трамваи больше люблю — едут себе без пробок и в вагонах свободно, — честно признался я.

— А я объясню, почему там свободно — никто не хочет ехать, потому что все предпочитают маршрутки, — ответил мне парень.

Путь от улицы Чкалова до площади Карла Маркса на маршрутке занял на одну минуту больше, чем на трамвае



Нам пробок и заторов на пути не попалось. Но на «стиральной доске» маршрутку слегка потряхивало. Хотя ненамного сильнее, чем трамвай по «разбитым» рельсам. Доехали до площади Карла Маркса, смотрим на часы — ровно 15 минут. Хотя вряд ли в час пик, когда на дорогах заторы, мы смогли бы доехать за такое же время.

Продлевать будете?

Как бы ни защищали любители маршруток свой транспорт, у трамвая свои преимущества всё же есть. И немалые.

— Я категорически за сохранение трамвая, — говорит градозащитница Ольга Мазанова. Считаю то, что сняли трамваи с Перекопа и Мукомольного переулка вопреки генеральному плану города, действующему на тот момент, это ущерб для города. А история с переносом трамвайного кольца в Бутусовский парк — это вообще коррупционное преступление.

Похоже, что власти чувствуют настроения по этому вопросу, потому что мэрия не пошла на поводу у депутатов и решила трамвай на «Пятёрке» оставить. Чиновники намерены даже развивать трамвайную сеть и модернизировать.

— Первоочередная задача — капитальный ремонт путей, — говорит начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии города Ярославля Сергей Волканевский. — На сегодняшний день скорость на многих участках ограничена в связи с состоянием путей. И в связи с жалобами горожан на шум и вибрацию, так как пути изношены. Проведение ремонта повысит скорость и надежность сообщения, а также позволит пересмотреть расписание движения для повышения качества перевозок. В настоящий момент решается вопрос о передаче 20 трамвайных вагонов 2006–2007 годов выпуска в рамках сотрудничества с правительством Москвы. Они будут использованы для замены уже изношенных вагонов.

При этом чиновники говорят, что развивать трамвай — дело дорогое, без инвесторов не потянуть. Есть варианты инвестиционных проектов, но пока всё вилами на воде писано. А вот специалисты, проработавшие много лет в транспортной сфере, уверены, что развитие этого вида транспорта жизненно необходимо прямо сейчас. А то и раньше начинать нужно было. Причём не столько на «Пятёрке», сколько в Брагино.

Власти обещают заменить изношенные вагоны на те, которые раньше ездили по Москве



— У «Яргорэлектротранса» потенциал неплохой, — уверен бывший руководитель управления городского пассажирского транспорта мэрии Ярославля Андрей Косарев. — Есть у трамвайной инфраструктуры и перспективы развития. Особенно развитие трамвая необходимо Дзержинскому району.

В Брагино сейчас идет активное строительство: микрорайоны «Яблоневый посад», «Норские резиденции», «Новые друзья», Ченцы и 12-й. Эксперты считают, что развитие трамвая в районе и обязательное продление веток от остановок «Улица Блюхера» и «Больница №9» необходимо уже сейчас. А в ближайшем будущем и вовсе лишь трамвай сможет спасти Ленинградский проспект и Тутаевское шоссе, на которые свалилась огромная транспортная нагрузка. Кроме того, необходимо и перестраивать автомобильную сеть, чтобы машины не ездили через рельсы и трамваи могли быть еще и быстрым транспортом. Но это пока — сказка про будущее.

Развитие трамвайной сети может сильно облегчить жизнь жителям Дзержинского района



Реанимировать трамваи в Ярославле городские власти за последние десять лет пытались много раз. Точнее, рассказывали о своих планах. Были и идеи прокладки монорельсовой линии, и запуска трамвая на резиновом ходу, и даже создания скоростной линии, связывающей железнодорожный вокзал с аэропортом Туношна.