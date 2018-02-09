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Болеем за Ярославль: расписание соревнований на Олимпиаде в Корее
9 февраля 2018 13:50
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В Корее открылись зимние Олимпийские игры 2018. В составе российских сборных под нейтральным флагом выступят и ярославские спортсмены.
Хоккей
В сборную России по хоккею не попал ни один игрок «Локомотива», но зато в ней есть два спортсмена, родившихся в Ярославле. Это Сергей Мозякин и Владислав Гавриков.
Первые хоккейные матчи на зимних Олимпийских играх в Корее пройдут 14 февраля.
В 15:10 начнется первый матч, в котором сборная России встретится со сборной Словакии.
16 февраля в 10:40 начнется матч между сборными России и Словении, а 17 февраля соперником России станет сборная США, матч начнется в 15:10. Игры квалификации в плей-офф пройдут 20 февраля, 21 февраля сборные встретятся в четвертьфинале, 23 февраля пройдут два полуфинала, 24 — матч за третье место, а 25 февраля в финальном матче выявят сильнейшую команду Олимпиады-2018.
Фристайл
Целых пять спортсменов попали в сборную страны по фристайлу. В Пхёнчхан уже приехали Илья и Максим Буровы, Станислав и Любовь Никитины и Павел Кротов. Вместе с ними в Корее сейчас ярославский тренер Александр Понгильский.
Первыми в дисциплине фристайл акробатика выступят девушки, квалификация начнется 15 февраля в 14 часов, а на следующий день, 16 февраля, с 14 часов будут проходить финалы соревнований. 17 февраля в 14 часов начнется квалификация среди мужчин, а 18 февраля в 14 часов пройдут финалы.
Фото: Любовь Никитина/VK.com
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