Болеем за Ярославль: расписание соревнований на Олимпиаде в Корее

Пять спортсменов из Ярославской области вошли в сборную России по фристайлу

В Корее открылись зимние Олимпийские игры 2018. В составе российских сборных под нейтральным флагом выступят и ярославские спортсмены.

Хоккей

В сборную России по хоккею не попал ни один игрок «Локомотива», но зато в ней есть два спортсмена, родившихся в Ярославле. Это Сергей Мозякин и Владислав Гавриков.

Первые хоккейные матчи на зимних Олимпийских играх в Корее пройдут 14 февраля.

В 15:10 начнется первый матч, в котором сборная России встретится со сборной Словакии.

16 февраля в 10:40 начнется матч между сборными России и Словении, а 17 февраля соперником России станет сборная США, матч начнется в 15:10. Игры квалификации в плей-офф пройдут 20 февраля, 21 февраля сборные встретятся в четвертьфинале, 23 февраля пройдут два полуфинала, 24 — матч за третье место, а 25 февраля в финальном матче выявят сильнейшую команду Олимпиады-2018.

Фристайл

Целых пять спортсменов попали в сборную страны по фристайлу. В Пхёнчхан уже приехали Илья и Максим Буровы, Станислав и Любовь Никитины и Павел Кротов. Вместе с ними в Корее сейчас ярославский тренер Александр Понгильский.

Первыми в дисциплине фристайл акробатика выступят девушки, квалификация начнется 15 февраля в 14 часов, а на следующий день, 16 февраля, с 14 часов будут проходить финалы соревнований. 17 февраля в 14 часов начнется квалификация среди мужчин, а 18 февраля в 14 часов пройдут финалы.