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Готовьте ваши денежки: в Ярославле снова подорожают маршрутки
9 февраля 2018 13:38
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В Ярославле снова подорожает проезд в маршрутках. Уже с завтрашнего дня пассажиры маршрутки №97 будут платить 26 рублей вместо 23.
— Проезд подорожает во всех пазиках, работающих на данном маршруте. Перевозчики аргументировали это увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, — уточнили в мэрии Ярославля.
Проезд в маршрутках начал дорожать ещё в прошлом году. Первыми подняли цену те, кто по наказу мэра обновил автобусы. Вслед за ними стоимость увеличилась и в маленьких маршрутках.
Фото: Александра Савельева
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