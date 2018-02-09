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Город

Готовьте ваши денежки: в Ярославле снова подорожают маршрутки

9 февраля 2018 13:38
9 439 17
деньги, цена, Ярославль, маршрутка

В Ярославле снова подорожает проезд в маршрутках. Уже с завтрашнего дня пассажиры маршрутки №97 будут платить 26 рублей вместо 23.

— Проезд подорожает во всех пазиках, работающих на данном маршруте. Перевозчики аргументировали это увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, — уточнили в мэрии Ярославля.

Проезд в маршрутках начал дорожать ещё в прошлом году. Первыми подняли цену те, кто по наказу мэра обновил автобусы. Вслед за ними стоимость увеличилась и в маленьких маршрутках.

Анна Лурье
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Фото: Александра Савельева
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