Готовьте ваши денежки: в Ярославле снова подорожают маршрутки

Все 97 маршрутки поднимут цену

В Ярославле снова подорожает проезд в маршрутках. Уже с завтрашнего дня пассажиры маршрутки №97 будут платить 26 рублей вместо 23.

— Проезд подорожает во всех пазиках, работающих на данном маршруте. Перевозчики аргументировали это увеличением стоимости горюче-смазочных материалов, в том числе бензина, — уточнили в мэрии Ярославля.

Проезд в маршрутках начал дорожать ещё в прошлом году. Первыми подняли цену те, кто по наказу мэра обновил автобусы. Вслед за ними стоимость увеличилась и в маленьких маршрутках.