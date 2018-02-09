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Город

Мэр Ярославля потребовал напечь больше блинов на Масленицу

9 февраля 2018 12:07
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Ярославль, Главная Масленица страны

Сегодня на утренней планёрке в городской администрации мэр Ярославля крайне обеспокоился количеством блинов на приближающейся Масленице.

— Чем вы удивите? Какими блинами? Блинов должно быть достаточно. В том году было почти две тонны в рекордном пироге, — обратился к подчинённым мэр Владимир Слепцов. — В этом году повторять не будем, но и не должно быть так, чтобы у одного-двух шале стояли очереди за блинами. 

Чиновники ответили, что на Масленицу блинов хватит всем: в городе будут работать 11 точек, где напекут блинов. Это ярмарки, практически все парки Ярославля, музеи, зоопарк и торговые центры. И это не считая кафе и ресторанов, где к празднику появляется масленичное меню. 

Также на Масленицу в Ярославле выберут самую красивую девушку, которая получит титул Сударыни Масленицы. 

Полную программу Масленой недели на каждый день смотрите здесь

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