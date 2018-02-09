Уличный музыкант обчистил квартиру в центре Ярославля

Хозяин сам привёл вора к себе домой

Уличный музыкант обчистил квартиру в центре города. Мужчина вынес золотые украшения и ценные вещи из квартиры, расположенной на улице Максимова.

Оказалось, что в квартиру вора привёл сам хозяин. Мужчина познакомился на улице с молодым человеком, который играл на гитаре, и пригласил музыканта к себе домой.

— Мужчины отметили своё знакомство совместным ужином. Не обошлось без алкоголя. После чего хозяин квартиры уснул, а его новый знакомый украл золотые украшения, планшет, дорогостоящий телефон, мужскую кожаную куртку. Общая сумма ущерба составила 275 тысяч рублей. Подозреваемый заложил золотые украшения в ломбард, сотовый телефон продал. Любителя музыки задержали на следующий день в кафе, где он активно тратил незаконно добытые деньги, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Музыканта задержали. Возбуждено уголовное дело по факту кражи. То, что не успел продать мужчина, отдали хозяевам.