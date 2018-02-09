За неделю в Ярославле произошло 90 ДТП из-за скользких дорог

В такую погоду вечером ездить по снежной каше опасно

Сегодня на общегородской планёрке представители областной ГИБДД сообщили главе города — с 1 февраля на ярославских улицах произошло 90 ДТП из-за скользких дорог.

— Пролейте всё! — обратился Слепцов к подчинённым.

И дал им чёткий срок, за который надо привести дороги в порядок.

Ещё сегодня на общегородской планёрке глава города ругался на коммунальщиков за плохую уборку дворов от снега. Слепцов раздал управляющим компаниям новые приказы.