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За неделю в Ярославле произошло 90 ДТП из-за скользких дорог
9 февраля 2018 11:16
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Сегодня на общегородской планёрке представители областной ГИБДД сообщили главе города — с 1 февраля на ярославских улицах произошло 90 ДТП из-за скользких дорог.
— Пролейте всё! — обратился Слепцов к подчинённым.
И дал им чёткий срок, за который надо привести дороги в порядок.
Ещё сегодня на общегородской планёрке глава города ругался на коммунальщиков за плохую уборку дворов от снега. Слепцов раздал управляющим компаниям новые приказы.
Фото: Александра Савельева
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