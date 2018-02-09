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Девять этажей и парковка: каким будет новый корпус онкобольницы
9 февраля 2018 10:47
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Опубликовали проект будущего хирургического корпуса ярославской областной онкологической больницы. Его строительство начнут уже в этом году, о чём ранее заявлял губернатор региона.
— Из федерального бюджета выделены первые 800 миллионов рублей на строительство хирургического корпуса онкологической больницы. Распоряжение Правительства России подписано. Работы начнем уже в этом году. Закончить планируем в 2021 году, — рассказал в соцсетях губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Новый корпус будет огромным — здание в девять этажей с парковой для посетителей и выделенным местом под стоянку машин скорой помощи.
Фото: Дмитрий Миронов / vk.com
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