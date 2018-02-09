«Пролейте всё!»: мэр назвал срок, к которому дороги должны очистить от наледи

Вечером проверим, как почистили дороги

Сегодня на общегородской планёрке сотрудники ГИБДД доложили мэру Ярославля Владимиру Слепцову, что за неделю в Ярославле произошло 90 ДТП из-за скользкости на дорогах.

— Пролейте всё! — набросился Слепцов на подчинённых, потребовав, чтобы коммунальщики использовали больше реагентов. — Наши дороги должны стать ровными.

Глава города установил жёсткие рамки по времени. Он заявил, что сегодня к пяти часам вечера в Ярославле не должно остаться скользких и неровных от наледи участков дорог.

Отметил Слепцов и то, что с дорог нужно убрать не только лёд, но и снег.

— Почему снежные валы остаются у бордюров? — спросил у коммунальщиков градоначальник. — Неужели нельзя с тротуаров и треугольников снег свалить на дорогу и погрузчиком убрать за один раз? Зачем вы по десять раз ездите и делаете одно и то же?

Мэр перечислил дороги, которые сегодня же должны стать бесснежными: Первомайская от площади Богоявления до памятника Некрасову, Ушинского и Комсомольская от Красной площади до Богоявленской и проспект Октября.

— А ещё у нас есть на дорогах серьёзные криминальные ямы, — не успокаивался мэр. — Из-за снегопадов и морозов, я понимаю, работы по ямочному ремонту приходилось приостанавливать, а сейчас-то что?

Директор ДГХ сообщил, что работы в этом направлении уже возобновлены.

— На этой неделе заделаем ямы на улицах Индустриальная, Павлова, Ярославской, а также на проспекте Октября и на Тутаевском шоссе при выезде из города, — доложил директор департамента городского хозяйства.

Сегодня на общегородской планёрке глава города ругался на коммунальщиков за плохую уборку дворов от снега. Слепцов раздал управляющим компаниям новые приказы.