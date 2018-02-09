На окружной пазик улетел на встречку

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Утром на юго-западной окружной дороге в Ярославле случилось ДТП с пазиком. Автобус улетел на встречную полосу неподалёку от автозаправки.
— Пазик снес ограждение и вылетел на встречную полосу, перегородил левый ряд в сторону Нефтестроя, — сообщили в сообществе «Ярославский автопортал».
К счастью, автобус был не пассажирский и ехал пустым, а на встречной полосе в этот момент не было машин.
А накануне у маршрутки-микроавтобуса в Ярославле на ходу отвалилась дверь.
Фото: Ярославский автопортал 76
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