На окружной пазик улетел на встречку

Авария на окружной дороге в Ярославле

Утром на юго-западной окружной дороге в Ярославле случилось ДТП с пазиком. Автобус улетел на встречную полосу неподалёку от автозаправки.

— Пазик снес ограждение и вылетел на встречную полосу, перегородил левый ряд в сторону Нефтестроя, — сообщили в сообществе «Ярославский автопортал».

К счастью, автобус был не пассажирский и ехал пустым, а на встречной полосе в этот момент не было машин.

А накануне у маршрутки-микроавтобуса в Ярославле на ходу отвалилась дверь.