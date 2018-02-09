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Приставы нашли должницу-стоматолога через сайт знакомств

9 февраля 2018 09:53
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приставы, Ярославль, стоматолог

Судебным приставам снова пришлось идти на уловки. И в стоматологическом кресле ловят они должников, и на маникюр записываются, чтобы забрать долг, теперь добрались и до сайтов знакомств.

В Ярославле женщина неофициально работала стоматологом, вот только ее лечение зубов понравилось не всем пациентам, и они подали в суд. Суд по Кировскому и Ленинскому району жалобы людей удовлетворил. По решению суда, женщина-стоматолог должна была выплатить своим пациентам компенсацию, которая в общей сложности составила 1,3 миллиона рублей.

Приставы никак не могли застать женщину ни дома, ни на работе, потому что она стала работать по предварительной записи без постоянного графика. Разыскать ее удалось благодаря счастливому случаю и сайту знакомств. Друг одного из приставов познакомился с женщиной на сайте, по фото приставы определили, что это и есть стоматолог с большим долгом. Женщине назначили свидание и стали караулить ее перед домом. Как только она вышла из подъезда, ее увезли в отдел и арестовали сотовый телефон и украшения, которые на ней были.

— Помимо того, что девушка-стоматолог некачественно лечила пациентов, она забыла про своего сына, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Задолженность по алиментам составила более 300 тысяч рублей.

Сейчас решают вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

Елена Вахрушева
Елена Вахрушева Написать письмо
Фото: Судебные приставы
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