|
|
Вы не авторизованыВход Регистрация
|
Обратная связь
Если у вас есть предложения или замечания о работе наших сайтов, вы можете отправить нам сообщение через форму обратной связи.
|
В Ярославской области пенсионер до смерти избил свою невестку
9 февраля 2018 09:46
2 480 2
В Ярославле 62-летний мужчина жестоко избил жену своего сына. Всё произошло в январе этого года в одном из домов в Первомайском районе.
Пенсионер жил вместе с сыном и его женой. Но отношения с невесткой не складывались. В разгар очередного скандала мужчина схватил металлический прут и нанёс им несколько ударов по голове 34-летней женщины.
— От полученных травм она скончалась в больнице. Спустя некоторое время подозреваемый покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.
Фото: Александра Савельева
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
|
Фильм недели
вчера
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Опрос
Новости партнеров