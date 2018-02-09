В Ярославской области пенсионер до смерти избил свою невестку

Женщина скончалась в больнице

В Ярославле 62-летний мужчина жестоко избил жену своего сына. Всё произошло в январе этого года в одном из домов в Первомайском районе.

Пенсионер жил вместе с сыном и его женой. Но отношения с невесткой не складывались. В разгар очередного скандала мужчина схватил металлический прут и нанёс им несколько ударов по голове 34-летней женщины.

— От полученных травм она скончалась в больнице. Спустя некоторое время подозреваемый покончил с собой. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.