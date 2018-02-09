Сотрудники Росгвардии спасли на улице раздетую женщину

Сотрудники Росгвардии помогли женщине вернуться домой

В Ярославле сотрудники Росгвардии помогли женщине, которая могла замёрзнуть на улице.

Наряд патрулировал улицу в Заволжском районе, когда по рации сообщили — несколько часов назад из дома ушла 84-летняя женщина, которая плохо ориентируется на местности. Куда она ушла, родственники не знали. Семья перепугалась.



Наряд обнаружил пенсионерку около одной из поликлиник. На улицу бабушка вышла без верхней одежды.

— Сотрудники помогли женщине сесть в служебный автомобиль для обогрева, после чего доставили по месту жительства и передали супругу, — рассказали в пресс-службе ведомства.