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Сотрудники Росгвардии спасли на улице раздетую женщину
9 февраля 2018 08:07
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В Ярославле сотрудники Росгвардии помогли женщине, которая могла замёрзнуть на улице.
Наряд патрулировал улицу в Заволжском районе, когда по рации сообщили — несколько часов назад из дома ушла 84-летняя женщина, которая плохо ориентируется на местности. Куда она ушла, родственники не знали. Семья перепугалась.
— Сотрудники помогли женщине сесть в служебный автомобиль для обогрева, после чего доставили по месту жительства и передали супругу, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Фото: Ольга Прохорова
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