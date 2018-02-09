Вот и всё. CAS отклонил все апелляции российских спортсменов

В действиях МОК не нашли несправедливости в отношении российских спортсменов

Российские спортсмены надеялись на положительное решение Спортивного арбитража (CAS), но суд встал на сторону Международного олимпийского комитета (МОК).

Спортивный арбитражный суд отклонил апелляции российских спортсменов, которым Международный олимпийский комитет отказал в приглашении на Олимпиаду-2018 в Пхёнчхане. Решение МОК о недопуске россиян на Олимпийские игры не рассматривается как санкции и является приемлемым, посчитали в Спортивном арбитраже.

— Хотя Олимпийский комитет России был отстранен, МОК тем не менее решил дать отдельным спортсменам возможность участвовать в зимних Играх на установленных условиях, — цитирует «Коммерсант» постановление CAS.

В CAS заявили, что в действиях МОК не обнаружили дискриминацию или несправедливость в отношении российских спортсменов, которые смогут участвовать в Олимпиаде. Итоговое решение принимала группа судей из трех человек: председатель Кэрол Робертс (из Канады), Зали Стеггалл (Австралия) и Бернхард Велтен (Швейцария).

Апелляцию в CAS подавали, по данным «Спорт-Экспресс»: биатлонисты Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Алексей Волков, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен; хоккеисты Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников; конькобежцы Екатерина Шихова, Руслан Мурашов, Елизавета Казелина, Анна Юракова, Руслан Захаров, Алексей Есин, Юлия Скокова, Сергей Грязцов, Александр Румянцев, Артем Кузнецов, Ольга Фаткулина; лыжники Сергей Устюгов, Глеб Ретивых, Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева; шорт-трекисты Евгения Захарова, Виктор Ан, Артем Козлов, Владимир Григорьев, Денис Айрапетян; фигуристы Иван Букин, Ксения Столбова; бобслеисты Юлия Шокшуева, Дмитрий Попов, Роман Кошелев; скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Сергей Чудинов (тренер); саночники Татьяна Иванова, Альберт Демченко (тренер).