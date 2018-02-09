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В Переславском районе столкнулись три грузовика: водителя доставали из кабины
9 февраля 2018 07:31
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Крупное ДТП произошло на трассе М-8 в Переславском районе вчера вечером. Около пяти часов на 17-м километре трассы столкнулись сразу три грузовых автомобиля: «Газель», ЗИЛ, «Ивеко». Столкновение было таким сильным, что у одного из грузовиков смяло кабину. Водителя пришлось вытаскивать спасателям.
— В результате ДТП травмирован один человек, один спасён, — рассказали в Главном управлении МЧС по Ярославской области.
Подробности уточняются, следите за обновлениями на сайте.
Вчера же стали известны подробности смертельного ДТП на трассе М-8, где лоб в лоб столкнулись Land Cruiser и фура.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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