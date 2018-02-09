Прыгайте в сугробы: у Соловьёвской больницы «Ниссан» нагло проехал по тротуару

Посторонитесь, едет царь

То ли снежные обочины допекли водителей, то ли абсолютное чувство безнаказанности, но второй день подряд машины внаглую ездят по тротуару у Соловьёвской больницы. Видео в редакцию 76.ru сегодня прислала Анастасия Дульчевская.

— Вот такой беспредел, — пишет девушка. — Прямо перед машиной шла бабуля с жуткой одышкой, он ее чуть на капот не посадил. А мужчине с ребенком на руках пришлось в сугроб залезть. К сожалению, именно эти моменты не удалось заснять, так как самой пришлось в сугроб прыгнуть, чтоб по ногам не проехали.

Материал редакция непременно направит в ГИБДД. По закону за езду по тротуару грозит штраф две тысячи рублей. Но водителей он, похоже, не пугает. Вчера точно так же, по этому тротуару, не обращая внимания на пешеходов, проехал «Ситроен».