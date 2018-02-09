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Прыгайте в сугробы: у Соловьёвской больницы «Ниссан» нагло проехал по тротуару
8 февраля 2018 22:06
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То ли снежные обочины допекли водителей, то ли абсолютное чувство безнаказанности, но второй день подряд машины внаглую ездят по тротуару у Соловьёвской больницы. Видео в редакцию 76.ru сегодня прислала Анастасия Дульчевская.
— Вот такой беспредел, — пишет девушка. — Прямо перед машиной шла бабуля с жуткой одышкой, он ее чуть на капот не посадил. А мужчине с ребенком на руках пришлось в сугроб залезть. К сожалению, именно эти моменты не удалось заснять, так как самой пришлось в сугроб прыгнуть, чтоб по ногам не проехали.
Материал редакция непременно направит в ГИБДД. По закону за езду по тротуару грозит штраф две тысячи рублей. Но водителей он, похоже, не пугает. Вчера точно так же, по этому тротуару, не обращая внимания на пешеходов, проехал «Ситроен».
Фото: Анастасия Дульчевская
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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