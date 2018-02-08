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Опасные забавы: дети раскатали горку на снежной куче у дороги
8 февраля 2018 20:45
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Опасное развлечение нашли себе школьники на Октябрьской площади в Ярославле. Подростки забрались на высокую кучу снега и раскатали на ней горку. Куча превратилась в снежную крепость — мальчишки схватили палки и бросились защищать высоту «от фашистов».
И вроде обычные детские шалости, но тревожно — куча снега насыпана прямо у проезжей части. Кидаясь снежками, дети прыгали по верхушке и скользили ногами. Одно неверное движение — и можно оказаться под колёсами.
В мэрии Ярославля выяснили — кучу к обочине сгреб частный предприниматель.
— Сегодня он её уберет, — уточнили в пресс-службе.
Лишившиеся забавы мальчишки могут не унывать — в Ярославле полно мест, где можно скатиться с горы. Мы даже нашли пять самых крутых горок в городе.
Фото: Ольга Прохорова
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