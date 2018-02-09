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Ярославских родителей отправят на ЕГЭ по русскому

9 февраля 2018 06:47
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образование, ЕГЭ, Ярославль

В Ярославле пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родители школьников будут писать такой же экзамен, какой предстоит их детям. Экзаменоваться будут по русскому языку.

Всё будет «по-взрослому» — регистрация, заполнение бланков, контроль на госэкзамене, как и сам экзамен из заданий, аналогичных тем, что будут на ЕГЭ.

— Акция призвана помочь выпускникам, их родителям и педагогам снять лишнее напряжение, связанное с подготовкой к ЕГЭ, — рассказали в областном департаменте образования.

Чтобы принять участие в акции, взрослым нужно подать заявление по месту учебы ребенка. Но испытать себя смогут не только родители. Желающие до 14 февраля должны отправить по электронной почте Написать письмо или сообщить по телефону 8 (4852) 40-08-66 свои фамилию, имя, отчество, место работы и контактный телефон.

Когда экзамены будут сдавать школьники, смотрите здесь.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Александра Савельева
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