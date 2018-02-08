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В Ярославле троллейбус влетел в грузовик
8 февраля 2018 18:02
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Сегодня в Дзержинском районе Ярославля произошла авария. На Ленинградском проспекте столкнулись грузовик и троллейбус.
— Мы проезжали около 15 часов. После трамвайного переезда на светофоре у Альтаира движение было плотное. Пробкой не назовешь, но правый ряд был полностью перекрыт. Там и столкнулись, — рассказали очевидцы происшествия.
Общественному транспорту сегодня вообще не везёт. У маршрутки на ходу отвалилась дверь прямо на ходу.
Фото: Елизавета Elfox Лисина/Первый ярославский автопортал/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
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