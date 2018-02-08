×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Обратная связь

Город

В Ярославле троллейбус влетел в грузовик

8 февраля 2018 18:02
2 612 0
ДТП, троллейбус, Ярославль, грузовик

Сегодня в Дзержинском районе Ярославля произошла авария. На Ленинградском проспекте столкнулись грузовик и троллейбус.

— Мы проезжали около 15 часов. После трамвайного переезда на светофоре у Альтаира движение было плотное. Пробкой не назовешь, но правый ряд был полностью перекрыт. Там и столкнулись, — рассказали очевидцы происшествия.

Общественному транспорту сегодня вообще не везёт. У маршрутки на ходу отвалилась дверь прямо на ходу.

Ольга Прохорова
Ольга Прохорова Написать письмо
Фото: Елизавета Elfox Лисина/Первый ярославский автопортал/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru
Все новости дня
Далее: Ярославцы с плакатами смогут встретиться с Путиным

Погода
Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега

Ярославль накроет тихоходный циклон: когда ждать потепления и снега
Спорт
Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо

Ярославский «Локомотив» продлил контракт с Максимом Тальбо
Погода
Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы

Экстренное предупреждение: на Ярославль обрушатся снегопад и морозы
Погода
В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели

В конце недели на Ярославль обрушатся морозы и метели
Транспорт
Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Чистокровный японец по-русски: все «плюшки» от хетчбэка Datsun mi-DO

Фильм недели
вчера
«Короче»: маленькая ложь
Иногда для того, чтобы уменьшить количество жизненных проблем, достаточно уменьшить себя. По крайней мере так считают в недалеком будущем....
Комментарии (2): типичный проект для... далее
22 января
«Приключения Паддингтона 2»: возвращение медведя
«Приключения Паддингтона 2» почти невозможно критиковать — да и кому захочется?
Комментарии (25): Фильм замечательный. Очень... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,55 58,69
EUR 70,60 71,79
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 09.02
USD 57,67 0,72
EUR 70,77 0,24
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Ругион Медиа».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Ругион Медиа». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150014, г. Ярославль, пр. Толбухина, д. 3, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.