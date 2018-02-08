В Ярославле троллейбус влетел в грузовик

Не поделили тесную дорогу

Сегодня в Дзержинском районе Ярославля произошла авария. На Ленинградском проспекте столкнулись грузовик и троллейбус.

— Мы проезжали около 15 часов. После трамвайного переезда на светофоре у Альтаира движение было плотное. Пробкой не назовешь, но правый ряд был полностью перекрыт. Там и столкнулись, — рассказали очевидцы происшествия.

Общественному транспорту сегодня вообще не везёт. У маршрутки на ходу отвалилась дверь прямо на ходу.